Donzelli da Del Debbio travolge la De Micheli: "Ztl e attico"

"Noi non è che ce l'abbiamo con i deboli, è l'esatto opposto: vogliamo difendere i deboli". Giovanni Donzelli, deputato e responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, interviene in collegamento con Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4. E le sue parole travolgono, letteralmente, la collega Paola De Micheli del Pd costretta ad ascoltare in silenzio.

"Quando manca la sicurezza, a rimetterci sono i più deboli - sottolinea Donzelli -. Perché non sono le persone che stanno nella Ztl o nell'attico a rimetterci quando manca la sicurezza, sono le persone che abitano in periferia che ci rimettono, sono i poveracci, la povera gente. Quelli che la sinistra non vede più da una vita perché li ha abbandonati nella loro drammatica solitudine".