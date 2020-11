Melania Rizzoli a Dritto e rovescio: "In Lombardia non ho mai visto un cinese ricoverato o in farmacia, c'è qualcosa che non va"

13 novembre 2020 a

"Non ho visto mai un paziente cinese ricoverato in un nostro reparto, tra migliaia di pazienti di tutte le nazionalità". Melania Rizzoli, in collegamento con Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, avanza un sospetto sulla pandemia in Lombardia: "Sono una comunità che si è chiusa in un lockdown durissimo - riconosce la Rizzoli, assessore all'Istruzione della Regione Lombardia -. Da medico, è la cosa che mi stupisce di più" "







"Tra l'altro - prosegue l'assessore e opinionista di Libero - non ho nemmeno visto un cittadino cinese entrare in farmacia per acquistare un farmaco, c'è qualcosa che non va". Ad ascoltarla, scuotendo la testa, una ragazza italo-cinese titolare di un ristorante.

