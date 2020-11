Andrea Crisanti sbianca a Piazzapulita, Corrado Formigli: "De Luca la ha querelata, lo sa?", ma è un errore

13 novembre 2020 a

"Il governatore della Campania Vincenzo De Luca la vuole querelare, lo sa?". Corrado Formigli l'annuncia così ad Andrea Crisanti e il virologo teorico dei "tamponi a tappeto" sbianca in diretta. Il conduttore di Piazzapulita legge un'agenzia: "Ha annunciato querela". Un fulmine a ciel sereno per il povero Crisanti, che come sottolinea anche Tvblog sgrana gli occhi e ascolta in silenzio. Sul suo viso, l'ombra del terrore e una brutta gatta giudiziaria a pelare. "Perché? - domanda contrito - Mi sorprende questo. Non penso di aver detto niente…".







Ma è lo stesso Formigli, dopo pochissimi secondi, a sollevarlo: "Ah no, mi scusi. Non è contro di lei, ma contro il consulente del Ministro della Salute, Walter Ricciardi. Ho fatto confusione perché dopo di lei c'è il professor Ricciardi". "Ah, meno male - tira un sospiro di sollievo Crisanti -. Aspetti un attimo, mi faccia riprendere perché mi aveva annunciato una querela in diretta".

