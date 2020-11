Myrta Merlino, la confessione: "L'aria che tira? Dopo dieci anni sono usurata. Lasciare? Ci penso"

14 novembre 2020 a

Myrta Merlino tutti i giorni in tv, o quasi. Al debutto con la sua nuova L'Aria della domenica, il programma di La7 che ricalca il suo format giornaliero, la conduttrice non nasconde la stanchezza. "L'Aria di domenica la considero un esperimento, è un’idea che io e il direttore di rete Andrea Salerno avevamo in testa da un po’ e che abbiamo sempre rimandato perché io vado già in onda cinque giorni alla settimana. Dovrei scegliere tra un programma e l’altro, ma è complicato" spiega in un'intervista a TvBlog dove non nega: "A dicembre saranno dieci anni di programma quotidiano per me. Sono usurata".

Alla Merlino, che fuori dagli studi ha una vita, tre figli e un uomo che ama, balza alla mente anche l'ipotesi di lasciare tutto. "Sarei bugiarda a dirti che non ci ho pensato a mollare l’impegno quotidiano - ha affermato senza troppi giri di parole -. Ma questa è la mia creatura, è il mio quarto figlio, ci tengo da morire". Così come la conduttrice dice di tenere ai suoi collaboratori, molti dei quali "hanno iniziato a fare televisione con me dal nulla". E ancora: "Quindi, sì, ci penso al fatto che prima o poi dovrò fare una vita con ritmi diversi, più civili. Quando? Boh. Iniziare a fare anche la domenica cambia anche la prospettiva, sebbene in questa fase la certezza è il quotidiano". Tutto, dunque, è rimandato: prima il bilancio, poi la decisione. Quella definitiva.

