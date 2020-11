Piercamillo Davigo a DiMartedì: "Perché io i soldi di Berlusconi non li voglio. L'ho querelato, mi ha scritto una lettera di scuse"

18 novembre 2020 a

La querela ritirata di Piercamillo Davigo contro Silvio Berlusconi tiene banco a DiMartedì. Intervistato da Giovanni Floris, è lo stesso pm di Mani Pulite a spiegare la vicenda: il leader di Forza Italia "ha detto a Ischia che io avevo avuto tre incontri segreti a casa di Beppe Grillo e che sarei stato il presidente del Consiglio del governo 5 Stelle. Io non ho neanche idea di dove abiti Grillo, ho querelato Berlusconi".

Il Cav si difese sostenendo che erano argomenti da campagna elettorale, "ma né io né Berlusconi eravamo candidati", chiosa Davigo. Lo scontro è finita con una transazione, "che non si è risolta nel pagare un sacco di soldi, perché io i soldi di Berlusconi non li voglio". La frase della toga ha fatto sobbalzare molti: non proprio delicatissima. Il magistrato si è accontentato di "una lettera di scuse. Ce l'ho ancora la lettera, Berlusconi si scusa dicendo che era stato male informato".

