Andrea Scanzi contro Maria Giovanna Maglie: "La Murgia di destra, il doberman in quota rosa di Porro"

18 novembre 2020

Mary Jo Jersyes: è così che Andrea Scanzi definisce Maria Giovanna Maglie, parlando di lei nel suo ultimo libro. Secondo il giornalista si tratta di una delle protagoniste del "circo" di Nicola Porro su Rete4. "Entrata in Rai grazie a Craxi, uscita dalla Rai grazie alle 'spese pazze' - questo il ritratto della Maglie fornito dalla firma del Fatto -. Adoratrice dell ’ultima Fallaci. Trumpiana sfegatata, salviniana indemoniata, meloniana di rimbalzo". Non senza ironia, Scanzi la definisce "la Murgia di destra" e "il doberman in quota rosa di Rete4". Continuando con il sarcasmo, poi, il giornalista spiega che la dote principale della Maglie è l'eleganza: "In ogni suo gesto e azione, si avverte come un che di Audrey Hepburn. Essa è Vita, Nume e Luce. Il Faro della conoscenza che illumina il nostro diuturno sconcerto". E infine: "Sia somma lode a Mary Jo".

