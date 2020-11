Donald Trump, l'orrore del vip di sinistra: "Va seppellito in un cimitero nazista, una svastica sulla tomba". Chi si copre di vergogna

18 novembre 2020 a

Il presidente uscente Donald Trump? "Da seppellire in un cimitero nazista e mettetegli una svastica sulla tomba". A scriverlo è Alec Baldwin, famosissimo attore americano, protagonista del Saturday Night Live, e controverso imitatore dello stesso Trump. Da anni Baldwin, ex marito di Kim Basinger, incarna l'ala radical di Hollywood letteralmente rovesciando su Trump ogni genere di insulti. E dopo la vittoria del democratico Joe Biden, forse, le briglie sono definitivamente sciolte:"La maggior parte degli americani ha fatto la scelta giusta", commenta Baldwin sul profilo Twitter della sua fondazione benefica, la Hilaria e Alec Baldwin Foundation. Cambiano i personaggi, cambiano latitudini e longitudini ma la sinistra no, quella non cambia mai.

