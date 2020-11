Danilo Toninelli a Le Iene, figuraccia e insulti: "Dov'è la Casa Bianca? Ca*** ne so, orco cane. Andate affan***"

18 novembre 2020 a

Un Danilo Toninelli da record del mondo. Le Iene intervistano vari onorevoli italiani, di tutti gli schieramenti, facendo un po' di domande sulle elezioni americane. Il tutto viene trasmesso in un servizio proposto nella puntata in onda su Italia 1 martedì 17 novembre. Si parte dal nome del partito di cui fanno parte Joe Biden e Donald Trump e si va sempre più nello specifico. E il senatore del Movimento 5 Stelle, tra tante figuracce, brilla per scene mute, insulti e, diciamolo, simpatia.

Gli inviati Stefano Corti e Alessandro Onnis incalzano. Quanti sono gli Stati americani? "Un sacco, alcune decine, orco cane...". Risposta giusta: 50. Dove si trova la Casa Bianca: "Eh... caz***o ne so, siete arrivati a questi livelli, vaffanc***". Risposta giusta: Washington Dc. Il primo presidente di colore degli Stati Uniti? "Barack Obama immagino...". Finalmente un punto, ovazione. Quando è stata scoperta l'America? "Millecheccaz*** andatevene affanc***". Scatta l'aiutino: è anche la fine del Medioevo. "Intorno all'anno mille? Dai ragazzi andatevene affanc***". Risposta giusta: 1492. Fuochino.

Gli onorevoli italiani e il quiz sugli Usa: il video integrale delle Iene





