Che tempo che fa, Domenico Arcuri si sfila la mascherina? La cannonata di Nicola Porro: "Cosa ci svela quel gesto"

Si deve tornare a domenica scorsa, a Che tempo che fa, il salottino di Fabio Fazio su Rai 3. Si torna al gesto, molto discusso, di Domenico Arcuri, il commissario "a tutto". Appena Fazio lancia la pubblicità, pensando di non essere indossato, si sfila la mascherina. Proprio lui. Proprio il commissario. Un gesto su cui torna Nicola Porro, che dedica alla vicenda un breve commento sul suo sito personale. Un gesto con cui, a suo giudizio, Arcuri palesa "quel fastidio troppo umano di indossare il bavaglio, che però nessuno, in questo regime di polizia sanitaria, può avere l’ardire di confessare".

Poi, le domande: "Ma allora, perché Arcuri portava la mascherina? Serviva a proteggere lui e l’operatore? Oppure solo a educare il popolo in diretta tv, tipo commissario sovietico? Ovvero, solo ai fini dello show pandemicamente corretto? Ci fanno il pippone sui comportamenti, fate i bravi ma niente cenone di Natale, andate al lavoro ma non al ristorante". E ancora: "Viviamo in una sorta di Urss stile Breznev (...) e poi proprio lui, Arcuri, quando pensa di non essere inquadrato, si toglie la mascherina?", conclude un polemico Nicola Porro.

