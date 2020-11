Porta a Porta, la sconvolgente telefonata ricevuta da Bruno Vespa: "Sapevo che stavo per morire, volevo salutarla"

19 novembre 2020 a

a

a

"Sapevo che stavo morendo, lo vedevo ogni giorno dai valori che andavano giù, da come mi sentivo". Così Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali, ha raccontato a Porta a Porta su Rai 1 la sua esperienza da sopravvissuto al coronavirus. “Ho sentito il dovere di chiamare le persone che nella vita mi hanno amato o che mi hanno insegnato tanto” ha spiegato ancora Margelletti, che ha sottolineato che in quel momento di crisi e sapendo di non potercerla fare ha voluto salutare anche Bruno Vespa dal letto d'ospedale. Già, ha telefonato anche al giornalista.

https://video.corriere.it/video-embed/2834fec2-2a57-11eb-a3fb-78126c23822f?vclk=video3CHP%7Ccovid-margelletti-vespa-sapevo-che-stavo-morendo-l-ho-chiamata-salutarla&playerType=embed&tipo_video=embed_norcs%27

Andrea Margelletti è stato ricoverato assieme alla moglie. Da poco i due avevano festeggiato il matrimonio. Insieme, da coppia appena sposata, hanno affrontato l'esperienza del Covid. Scoprendosi entrambi positivi. "Siamo entrati in ospedale senza avere patologie. Io un po' in sovrappeso perché sono goloso, ma nulla più". Risultati positivi entrambi, è lui però ad avere rischiato di morire. "Non è vero che muore solo chi è anziano o ha altre patologie. Noi stavamo bene quando siamo stati contagiati e poi il Covid ha cambiato tutto. Le sofferenze del virus e delle cure sono tali che, ad un certo punto, vuoi soltanto che finiscono", ha spiegato in trasmissione da Vespa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.