Dritto e rovescio, Domenico Arcuri: "Non so dirglielo". Vaccino anti-Covid, Italia senza siringhe? Gelo in conferenza stampa

20 novembre 2020 a

a

a

A Dritto e rovescio su Rete4 Paolo Del Debbio manda in onda la sconcertante conferenza stampa di Domenico Arcuri su Covid, vaccini e siringhe. Il commissario straordinario all'emergenza coronavirus viene incalzato da un giornalista: "La Spagna ne ha ordinate 30 milioni, la Francia 35, la Gran Bretagna 60, noi 0. Faremo il bando lunedì, non è un po' tardi?".



Video su questo argomento Domenico Arcuri tesse le lodi del governo: la pandemia? "Siamo stati molto efficienti"

"Il Ministero della Salute dopo un lungo e analitico lavoro ci ha inviato le specifiche, che cosa serve e con quali quantità - spiega Arcuri -. Lunedì partiremo con la richiesta di offerta per chiedere al mercato aghi e siringhe, io non so dirle se è tardi, ho la presunzione di pensare che non lo sia. In ogni caso, noi inizieremo a somministrare il vaccino tra due mesi, nella seconda parte di gennaio. Auspico che non debba accadere, sarebbe paradossale, che noi siamo in possesso del vaccino e non siamo in possesso di siringhe e aghi". Ora siamo tutti più tranquilli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.