Silvio Berlusconi, la vignetta di Makkox: "Compagni, a fi*** come siamo messi?"

Una vignetta azzeccata, anche se magari non farà troppo piacere al diretto interessato, Silvio Berlusconi. Vignetta che campeggia sulla prima pagina de Il Foglio e rilanciata sui social da Guido Crosetto. Il tema? L'apertura del leader di Forza Italia alle forze di governo, a Pd e M5s, con i primi decisamente più propensi dei secondi a dialogare con il Cavaliere. E Makkox interpreta l'apertura così come potete vedere qui sotto. Ecco Berlusconi con un eskimo, look alla Francesco Guccini insomma, che con sorrisone stampato in faccia, rivolgendosi ai democrat, chiede: "Compagni, allora, cominciamo? A fig*** come stiamo?". Una voce fuori campo gli risponde: "Mavalà! Scherzo, fatevela 'na risata, trishti che siete". Titolo della vignetta: "La mossa del Cavaliere". E Crosetto, rilanciandola, commenta: "È un genio, Makkox, un fott*** genio. Berlusconi con l'eskimo è fantastico", conclude.

