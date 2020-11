Silvio Berlusconi, Paolo Becchi: "Ecco perché finirà come Gianfranco Fini. Vi sembra paradossale?"

20 novembre 2020 a

a

a

"Un ampliamento della maggioranza a Forza Italia non ci sarà mai con il M5S. Su questo non c’è divisione all’interno. Silvio Berlusconi è un tabù che non verrà infranto. Chi parla, a questo riguardo, di inciuci purtroppo non conosce il MoVimento, ciò che è stato e ciò che è. Certo Berlusconi ci sta provando... ma per quanto paradossale possa sembrare farà la fine di Gianfranco Fini": Questo il tweet di Paolo Becchi che boccia inesorabilmente l'attuale politica del leader di Forza Italia. Il professore critica l'atteggiamento del Cav e del suo partito, che sembrerebbe avvicinarsi all'attuale maggioranza di governo Pd-Cinquestelle dopo vari ammiccamenti. Becchi però precisa che se da una parte il Pd potrebbe essere morbido nell'accettare i forzisti, nessuna possibilità di dialogo può esserci con i cinquestelle. Riecheggia, però, quella profezia "terrificante": "Berlusconi come Fini". Chissà cosa ne pensa il Cavaliere...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.