Enrico Mentana "sconcertato" dal M5s: "Dopo una settimana, ancora non ci hanno detto nulla"

Da Enrico Mentana una durissima critica al Movimento 5 Stelle. Il direttore del TgLa7 si dice "sconcertato" per la mancanza di trasparenza dei grillini sul loro evento simbolo, gli Stati Generali. "Non appartengo alla folta categoria dei critici sistematici del M5s - premette Mentana su Facebook -, e ho sempre portato rispetto per una forza politica che, partendo da zero, è riuscita in dieci anni a diventare la prima del paese per voti e parlamentari". Da quando è diventato il principale azionista della maggioranza, l'attenzione sulle dinamiche interne dei 5 Stelle è aumentata, come ovvio.



"Per questo - sottolinea Mentana - trovo davvero sconcertante che una forza che ha fatto del confronto online in tempo reale con gli iscritti e della trasparenza dell'azione politica i suoi cavalli di battaglia non abbia ancora comunicato nulla sull'esito dei suoi Stati Generali, finiti ormai da una settimana, e che nemmeno ancora si sappia quanti voti avevano avuto i delegati ammessi, proprio grazie a quei risultati, al confronto di domenica scorsa...". Chissà se Luigi Di Maio, Vito Crimi o chi per loro si degneranno di rispondere.

