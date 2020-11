Non è l'arena, Massimo Giletti sbotta: "Io ho un sospetto". Drammatica accusa, così funziona in Italia

23 novembre 2020 a

"Troppo onesto?". A Massimo Giletti viene un brutto sospetto. In studio a Non è l'Arena c'è il colonnello Maurizio Bortoletti, capace di risanare un buco di 1 miliardo e mezzo di euro all'Asl di Salerno. Una storia esemplare, alla luce di quanto sta accadendo in Calabria.







Qui Giletti perde la pazienza e guardando dritto in telecamere fa partire una violentissima intemerata: "Uno come il colonnello ma perché questo Paese lo lascia in un ruolo così quando potrebbe fare molto di più? Troppo bravo, troppo competente? Questo è il sospetto che mi viene, che le persone competenti non vengano messi nei posti giusti perché poi fa troppo comodo alla criminalità organizzata gestire le altre persone". E in studio concordano tutti gli ospiti.





