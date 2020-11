Enrico Mentana, lo sfogo in tempo reale: "Non si può tacere un simile scempio"

23 novembre 2020 a

L'interista Enrico Mentana contro nerazzurri e Antonio Conte. "Non si può passare sotto silenzio un simile scempio". Finito il primo tempo della gara tra Inter e Torino, sull'1-0 per i granata, il direttore del TgLa7 tuona sui social. "Da molti anni non mi capitava di vedere un primo tempo dell’Inter così desolatamente brutto. Non deludente, non insufficiente, non mediocre. Peggio, vuoto. Magari la partita cambierà, ma non si può passare sotto silenzio un simile scempio". Su almeno una cosa Mentana ci ha preso: la partita è effettivamente cambiata, e dopo essere andata sotto di due gol, l'Inter ribalta tutto in mezz'ora vincendo 4-2. Pe la cronaca, anche il belga Lukaku, trascinatore dei nerazzurri, si è lamentato: "Non siamo una grande squadra".

