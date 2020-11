Luigi De Magistris a L'aria che tira: "Napoli e coronavirus, il business delle ambulanze? Si pagano anche mille euro"

23 novembre 2020 a

Una testimonianza sconvolgente, quella di Luigi De Magistris a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino su La7. Una testimonianza su Napoli al tempo del coronavirus. Testimonianza autorevole, se a parlare è il sindaco di Napoli. Si parla del business delle ambulanza, che in piena pandemia scarseggiano. Dunque, c'è chi lucra su questa carenza: "Si arriva anche a mille euro per portare una persona da un quartiere all'altro", rivela De Magistris. E ancora, il primo cittadino partenopeo aggiunge: "C'è una pressione forte, le persone come cominciano a stare male vogliono andare presso gli ospedali - rimarca -. Per i fatti che stiamo denunciando la magistratura si deve occupare di più fronti legati a questa pandemia sanitaria, la situazione è molto grave", conclude.

