Otto e mezzo, Jacopo Jacoboni contro Conte: "Prova tv di una mediocrità sconfortante"

Non ha convinto nessuno o quasi, Giuseppe Conte. La sua lunga intervista a Otto e mezzo su La7, "incalzato" (si fa per dire) da una Lilli Gruber disposta più ad ascoltare che a martellare il premier, non ha sciolto i nodi ma soprattutto i dubbi sul governo. Entrambi sembrano ancora in balia degli eventi, e una delle parole chiave è "vedremo", utilizzata spesso da Conte per indicare come molte decisioni verranno prese in base alla situazione contingente. Saggezza o mancanza di visione?





Secondo Jacopo Jacoboni, giornalista della Stampa e "movimentologo" della prima ora, non ha dubbi e vota per la seconda opzione. "Una prova tv di una mediocrità sconfortante", è il suo commento su Twitter dopo la diretta, forse uno dei più duri in assoluto. L'avvocato del popolo, nota Jacoboni, è apparso "in seria difficoltà per nulla, verboso, fuori fuoco, senza argomenti. Davvero non buone notizie per l'Italia, amici".

