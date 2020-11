Maria Giovanna Maglie contro Alessandro Sallusti a Otto e Mezzo: "In soccorso di Conte? Detto in confidenza..."

24 novembre 2020 a

"Gli italiani possono fidarsi di Giuseppe Conte". Con questa frase Alessandro Sallusti, in collegamento con Otto e Mezzo su La7, attira su di sè molte critiche. Il direttore del Giornale, nel salotto di Lilli Gruber, ha elencato gli unici due errori di cui si è macchiato il premier: in primis - spiega - "ha promesso più di quanto potesse mantenere", poi "ha perso tempo con quella passerella degli Stati generali". Frasi che non sono piaciute a Maria Giovanna Maglie di parere opposto: "Detto in confidenza ad Alessandro Sallusti in soccorso di Conte, è proprio di chi promette più di quanto possa mantenere che non ci si può fidare".

Una vera e propria frecciatina, quella della giornalista, al collega. Ma la Maglie è in buona compagnia: la stessa conduttrice, durante la puntata del 23 novembre, ha ricordato al presidente del Consiglio che i soldi promessi agli italiani non sono arrivati e, forse, non arriveranno mai. Tutti, dunque, si sono resi conto che il premier parla ma non mette in pratica.

