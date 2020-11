Maria Giovanna Maglie su Silvio Berlusconi: "Stampella a questa classe politica? Se succede, è senza ritorno"

24 novembre 2020 a

a

a

Tra chi non gradisce, eufemismo, l'apertura alle forze di governo di Silvio Berlusconi, c'è Maria Giovanna Maglie. Apertura, quella di Cav con Forza Italia, che sta creando tempesta nel centrodestra. Tempesta su cui soffia anche la giornalista. Il tutto nello spazio concesso da un tweet, durissimo. "Alla classe di governo più impreparata, disonesta, vile e incapace mai vista in Italia, ai diretti eredi di quelli del 1992-1993, in un momento tanto grave, il Cavaliere intende fornire stampella? Se non vedo non credo, ma se succede è senza ritorno", conclude Maria Giovanna Maglie. Insomma, ancora "non crede" a quanto sta accadendo. Eppure, di indizi ce ne sono parecchi. E se venissero confermati, secondo lei, avremmo a che fare con un Berlusconi "senza ritorno". Tombale, insomma.

