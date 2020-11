Veronica Gentili, lo strafalcione sul Fatto quotidiano: "Quando imparerà l'italiano?", un massacro

24 novembre 2020 a

a

a

Ha colpito ancora, Veronica Gentili. E Stefano Lorenzetto la infilza senza pietà. Il noto giornalista, nella sua ormai tradizionale rassegna stampa notturna ripresa da Dagospia, mette alla berlina gli strafalcioni della carta stampata e la conduttrice di Stasera Italia Weekend da mesi è una delle sue vittime preferite.

"Nel suo intervento la Meloni...". Veronia Gentili ci ricasca: una figuraccia senza precedenti sul Fatto Quotidiano. Ma come si fa?

"Incipit nella rubrica Facce di casta sul Fatto Quotidiano: «Le ragioni del passaggio da Forza Italia alla Lega di Laura Ravetto». Dunque - commenta sarcastico Lorenzetto - c’è la Lega di Laura Ravetto e c’è la Lega di Matteo Salvini. Almeno fino a quando Gentili non imparerà a scrivere in italiano: «Le ragioni del passaggio di Laura Ravetto da Forza Italia alla Lega»". C'è spazio per un'altra perla: "La telegiornalista di Rete 4, parlando della Lega di Salvini, ne sottolinea «l’attitudine nei confronti del mercato globale». Quindi da sovranista è diventato globalista. Sempreché Gentili sappia che «attitudine» significa «predisposizione»". Il dubbio di Lorenzetto, a questo punto, è lo stesso di molti lettori.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.