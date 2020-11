Vittorio Sgarbi contro Roberto Speranza: "Allora dimmi anche cosa posso mangiare, a Natale"

25 novembre 2020 a

a

a

Coprifuoco assicurato, pochi congiunti a tavola e niente cenoni. Roberto Speranza ha deciso quasi tutto su come far trascorrere le imminenti festività agli italiani. A mancare, ancora, il numero massimo di persone consentito in casa a Natale. Numero che il ministro della Salute si sta apprestando a comunicare. Eppure a qualcuno tutto questo controllo non piace, si tratta di Vittorio Sgarbi che prontamente commenta le indiscrezioni sul nuovo Dpcm di dicembre contro il coronavirus: "Il ministro della Salute (persa) Speranza oggi ci dirà in quanti, a Natale, potremo stare a tavola. Beh, arrivati a questo punto, ci dica anche cosa mangiare", commenta tra l'ironico e l'amareggiato.

"Incapace, sei tu!". Morto all'ospedale Cardarelli. Sgarbi fuori controllo: come brutalizza il ministro Di Maio | Guarda

Lo stesso Speranza ha già messo le mani avanti, sottolineando che i posti a tavola vanno "limitati agli affetti più stretti". E ancora, sull'altro tema caldo: "In questo momento sono consentiti solo spostamenti da zona gialla a zona gialla. Vedremo l'evoluzione epidemiologica delle prossime settimane". Insomma, dimentichiamoci il solito cenone.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.