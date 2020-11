Vittorio Sgarbi, addio politica e impensabile ritorno? La voce ai piani altissimi Mediaset

19 novembre 2020 a

a

a

Vittorio Sgarbi sta per tornare in tv. Mediaset starebbe lavorando ad una trasmissione nuova di zecca con alla guida il critico d’arte. Si tratterebbe di una serie di speciali tutti dedicati all’arte con delle vere e proprie lezioni di Sgarbi che dovrebbe interagire con alcuni ragazzi presenti in studio. Il progetto, al momento, sarebbe ancora in fase embrionale, con l’inizio delle riprese che sarebbe previsto a cavallo tra gennaio e febbraio 2021. Per quanto riguarda la messa in onda dovrebbe andare in onda Canale 5. Per Sgarbi non è l’esordio da conduttore tv. Dopo gli anni d’oro di Sgarbi Quotidiani (1992-1999) su Canale 5, nel 2011 approdò nella prima serata di Rai1 con Ci tocca anche Vittorio Sgarbi, trasmissione che però fu chiusa dopo una sola puntata per bassissimi ascolti (2.064.000 telespettatori, 8,27%).

"Pugno violentissimo". Sgarbi, la riunione in casa finisce malissimo: rissa del tutto fuori controllo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.