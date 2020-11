Chi l'ha visto?, lo sfogo di Federica Sciarelli: "Perché è un programma difficile"

25 novembre 2020 a

"Chi l'ha visto è un programma complesso da fare". L'ammissione arriva proprio da Federica Sciarelli, al timone della trasmissione dal 2004. La conduttrice non ha nascosto le difficoltà di preparazione del programma in onda su Rai3, soprattutto adesso, nel momento critico che stiamo vivendo con la pandemia da coronavirus. "Fare un programma complesso come Chi l’ha visto in tempo di Covid è molto difficile. Il nostro lavoro, però, è un servizio fondamentale e dobbiamo esserci", ha dichiarato la giornalista in un'intervista pubblicata sulle pagine della rivista Confidenze.

Sulla sua conduzione, poi, la Sciarelli ha aggiunto: "Prima mi ero sempre occupata di politica. Mi sono ritrovata di colpo in un mondo nuovo per me, rendendomi conto di cose assurde, come l’assenza di una legge sugli scomparsi. Grazie alle nostre battaglie, è stato istituito un commissario straordinario”. E ancora: "E’ così che, da servizio pubblico, abbiamo colmato un vuoto". In merito al coronavirus, invece, Federica Sciarelli ha dichiarato di non essere ipocondriaca: "Ma ovviamente prendo tutte le precauzioni e mi dico che se io ignoro il Covid, lui ignora me". "Sono consapevole del fatto che sia in corso una guerra contro un nemico invisibile che, da un momento all’altro, ha cambiato la prospettiva di vita di ognuno di noi", ha concluso la giornalista.

