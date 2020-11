Diego Armando Maradona, la toccante coincidenza: morto il 25 novembre. Proprio come Fidel Castro

25 novembre 2020 a

Il più forte di tutti se ne è andato, Diego Armando Maradona è morto: il Pibe de Oro, l'uomo dei miracoli calcistici con Napoli e Argentina si è spento a 60 anni, oggi, mercoledì 25 novembre. Un lutto che fa male, un addio dopo una vita di eccessi e di amore incondizionato, dato al calcio e ricevuto dal popolo del pallone dopo una vita da profeta del calcio, da campione. E subito, dopo la tragica notizia della morte di Maradona, è rimbalzata una curiosità, una coincidenza. Maradona è morto il 25 novembre, proprio come il 25 novembre del 2016 moriva Fidel Castro, con il quale il Pibe de Oro aveva un rapporto speciale, di amicizia, così come testimonia la foto che potete vedere qui sotto. "Il mio secondo padre", lo aveva definito Maradona. Comunista, il Pibe de Oro venerava Che Guevara, fedelissimo di Fidel Castro ai tempi della rivoluzione cubana. E insomma, non è difficile scorgere una coincidenza dietro alle date della loro morte.

