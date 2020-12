Non è l'Arena, Massimo Giletti: "Chi ha disegnato il Vesuvio che erutta Covid". Fuori il nome, caso chiuso?

01 dicembre 2020 a

La grafica del Vesuvio che erutta Covid a Non è l'Arena ha scatenato non poche polemiche. Tant'è che dopo la puntata, il conduttore della trasmissione, Massimo Giletti, ha chiesto scusa. "Il ragazzo che ha fatto questa grafica è un ragazzo meridionale, la scorsa settimana mi propose questa idea dell’analogia tra il pericolo del Vesuvio che erutta e il fatto che il virus rappresenti un rischio di portata similare", ha spiegato il giornalista a Fanpage.it. Giletti ha detto anche che il 70% delle persone che lavorano con lui al programma è meridionale. "Ancora devo sentir ripetere queste storie nonostante i miei programmi portino avanti da anni battaglie per il Sud - ha continuato il conduttore -. Non voglio che sia un elemento di vanto, perché è il mio lavoro e lo faccio con passione, ma certe volte diventa avvilente".

Massimo Giletti ha raccontato che in un primo momento ha pensato di non dover chiedere scusa a nessuno, perché secondo lui "è assurda questa puntuale dietrologia contaminata da vittimismo". Ospite di quella puntata, tra l'altro, era il primo cittadino partenopeo, Luigi De Magistris. "Vi pare che con il sindaco in studio farei un’offesa così? A me queste cose non appartengono", ha aggiunto il giornalista. Infine ha ribadito che piuttosto bisogna prestare attenzione alla battaglia che il programma sta facendo sulla crisi della sanità campana: "Una battaglia, che mi permetto di dire conduciamo abbastanza in solitudine in televisione".

