Cartabianca, Matteo Bassetti lo dice in faccia alla sottosegretaria Zampa: "Quando sento certi politici..."

I politici, i virologi e il vaccino anti-Covid. Ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca, il professor Matteo Bassetti lo dice in faccia a Sandra Zampa, sottosegretaria Pd alla Salute. "Chi fa ricerca e scienza deve credere in qualcosa. Si continua a sentire qualcuno, politici compresi, che ripete: 'Se il vaccino sarà sicuro...'. Ma è ovvio che una volta approvato, sarà sicuro perché significa che avrà superato tutti i test". E tanti saluti anche al collega Andrea Crisanti, il primo a sollevare dubbi sul vaccino.

Il direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova ne ha anche per le misure anti-contagio previste dal governo per Natale: "Facendo rispettare tutte le regole, è più sicuro un pranzo al ristorante che in una casa privata". Sul bollettino, mette tutti sull'avviso: "Purtroppo i dati sui morti continueranno a rimanere alti per un po'. Oggi non si potrebbe pensare di andare sciare e poi in baita e al ristorante. Non è lo sport in sé a essere rischioso, ma tutto quello che c'è intorno".

