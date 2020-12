Henri Chenot, morto il mago delle diete che rimise a nuovo Silvio Berlusconi: il soggiorno sulle Dolomiti con la Boschi

02 dicembre 2020 a

Henri Chenot si è spento a Lugano dopo una lunga malattia. Ritenuto il mago delle diete, il 77enne era celebre a livello mondiale grazie agli innumerevoli politici e personaggi famosi che ha accolto nel suo Hotel Palace a Merano. Circa due anni fa nel suo centro di lusso con vista sulle Dolomiti si sono ritrovati a soggiornare insieme Silvio Berlusconi e Maria Elena Boschi: una strana coppia per caso che aveva in comune il soggiorno nella struttura specializzata in terapie anti-age. Tra i più famosi che si sono sottoposti a un soggiorno (costosissimo) di cure nell’hotel di Chenot spicca sicuramente Diego Armando Maradona, recentemente scomparso all’età di 60 anni: nel 2009 proprio durante la sua permanenza a Merano il Pibe de Oro dovette consegnare alla guardia di finanza i suoi amati orecchini per una serie di guai con il fisco italiano. Recentemente Chenot aveva dato l’addio a Merano per trasferirsi in Svizzera, dove è venuto a mancare nella giornata di mercoledì 2 dicembre.

