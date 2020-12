L'aria che tira, Emanuele Fiano sbraita contro Myrta Merlino: "Se deve attaccare De Luca, lo inviti". Lei risponde così: figuraccia tragica

02 dicembre 2020 a

Emanuele Fiano dà suggerimenti a Myrta Merlino, ma lei non ci sta e risponde a tono. E' quanto successo a L'Aria che tira su La7, dove l'ospite, il deputato del Pd, ha consigliato alla padrona di casa di invitare la persona della quale si stava discutendo in quel momento, ovvero il governatore della Campania Vincenzo De Luca. "Se si deve fare una trasmissione contro De Luca, che lo si inviti", ha detto Fiano. Non si è fatta attendere la risposta della conduttrice: "Emanuele caro, sono alcuni mesi che invito tutti i giorni il presidente De Luca e purtroppo non ha voglia di venire, che ci posso fare?". Una replica secca, che ha messo in un certo imbarazzo lo stesso deputato.

Fiano, poi, ha parlato del rapporto tra Luigi De Magistris, anche lui in collegamento con la trasmissione, e il governatore: "E' sempre complicato intervenire quando il sindaco della città capoluogo della Campania critica il suo governatore, ma non c'è la controparte per rispondere. Trovo anche non utile per i cittadini che si disputi un conflitto di questo tipo. Non è uno spettacolo utile per i cittadini della Campania".

