Fabrizio Corona, calcioscommesse: doppio clamoroso colpaccio, quanti soldi si porta a casa

Francesco Fredella 04 dicembre 2020 a

a

a

Fabrizio Corona vince per due volte somme altissime. Fortunato al gioco, ma anche in amore, visto che ha sempre avuto belle donne. Ora, però, smentisce le voci sul matrimonio con Lia Del Grosso. Ad Oggi la donna dice il contrario. Ma Corona frena parlando di una bufala. E si gode due vittorie incassate con dei pronostici di Europa League. Una è di 8.200€ dopo, l’altra di quasi 10 mila euro vinti la scorsa settimana. Ovviamente i pronostici sono sono sempre tutti da dimostrare, ma la notizia che la fortuna abbia baciato Corona fa sognare i suoi fan. “Ho conosciuto un Tipster professionista, il prof Reggio. Praticamente una persona che non scommette per divertimento, ma è proprio il suo lavoro a tempo pieno”, dice Corona. “Inizialmente ero scettico ma poi ha iniziato a mandarmi alcuni suoi pronostici pronti da giocare ed è stato lì che mi si è aperto un nuovo mondo”, continua.

Fabrizio Corona, la 50enne Lia e... Le nozze col triangolo piccante: chi vive a casa dell'ex re dei Paparazzi. Solo un caso? | Guarda

Adesso il vero mistero restano le parole di Lia Del Grosso, dopo le pubblicazioni di matrimonio al comune di Milano. “Non capisco perché tanto clamore: dopo cinque anni d’amore è un’evoluzione naturale sposarsi. Succede così anche alle altre coppie”, rivela ad Oggi la donna. “Non mi sposo. Nina Moric ha messo in giro questa voce per farmi del male”, ribadisce Corona. Qual è la verità? Tutto sembra un giallo.

"Rispetto delle regole". Fabrizio Corona, altra mazzata del giudice: in bel guaio per Giletti a Non è l'Arena

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.