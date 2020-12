Otto e mezzo, Michela Murgia contro Salvini: "Non è il Babbo Natale che sogniamo ma il Grinch che ci meritamo"

04 dicembre 2020 a

a

a

Un Natale horror, e lo racconta Michela Murgia. In collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, la scrittrice sarda, ultra-rossa e ultra-femminista, commenta la polemica sulle "feste negate" dal governo. "Matteo Salvini interpreta come sempre il suo desiderio, quello di destabilizzare per proporsi come alternativa".

"Sei come la Murgia". Poi il paragone col cane rabbioso: lo schifo di Andrea Scanzi contro Maria Giovanna Maglie

"Il Natale - prosegue la Murgia - è la festa della nascita ed è difficile viverla appieno quando contiamo un migliaio di morti al giorno. Il miglior regalo per gli italiani è salvare più vite possibili, e in questa prospettiva Salvini non è il Babbo Natale che sogniamo, ma il Grinch che ci meritiamo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.