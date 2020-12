Enrico Mentana, commento a valanga a botta caldissima: "Come i no mask, umiliati dai fatti"

06 dicembre 2020 a

a

a

Uno scatenato Enrico Mentana. Il direttore del TgLa7 da casa guarda la "sua" Inter vincere 3-1 con il Bologna a San Siro e portarsi a -2 dalla capolista Milan. Ma gli occhi di Mentana non sono tanto per il solito Lukaku, che ha sbloccato la partita, o per il terzino-attaccante Hakimi, ex Borussia Dortmund autore di una doppietta. No, l'ultrà nerazzurro Enrico si sfrega le mani per Marcelo Brozovic, il metronomo croato criticatissimo da molti tifosi interisti e amatissimo dall'altra metà dei sostenitori. Mentana rientra in questa seconda categoria: "Nota per i fratelli interisti. I no Brozo col passare delle settimane stanno facendo la stessa mesta figura dei no mask, umiliati dai fatti". E tanti saluti: olè.

"Non si può tacere un simile scempio". Mentana scoppia di rabbia? Che sfondone sull'Inter

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.