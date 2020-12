Cartabianca, Lucia Annunziata contro Conte: "Task force, quasi un insulto. Finita la fiducia dell'Italia"

09 dicembre 2020 a

Tra Giuseppe Conte e gli italiani è finita. Lo afferma Lucia Annunziata, ospite di Cartabianca su Rai 3. In collegamento con Bianca Berlinguer, l'ex direttore dell'HuffingtonPost.it dà una lettura durissima del piano sul Recovery Fund abbozzato da Palazzo Chigi (e contestatissimo da Italia Viva): "Se tra il Paese e i suoi eletti si pone una task force significa che il premier non ha fiducia nel Paese. Io credo che la fiducia tra il Paese e questo premier sia finita. Non ci sarà un nuovo governo ma questa è una mossa sbagliata".

La Annunziata definisce la task force di supermanager "quasi un insulto ai cittadini. È inimmaginabile costruire una cosa così e non pensare che crei caos e, se anche funzionasse, sarebbe la sostituzione completa del Consiglio dei ministri". Insomma, tutti i torti Matteo Renzi non li ha. E anche Graziano Delrio, del Pd, esprime delle perplessità: "I progetti del Recovery devono essere condivisi e discussi col Paese. È dalla scorsa estate che parliamo di task force. Ma c’è bisogno di un grande patto sociale. Bisogna mettersi a sedere con i lavoratori, gli artigiani, gli imprenditori".

