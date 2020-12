Enrico Mentana avverte Giuseppe Conte: "Operazione catastrofica, lo metto a verbale"

09 dicembre 2020 a

a

a

Un flop dietro l'altro, il governo non se ne fa sfuggire uno. L'ultimo? Il cashback. A notare l'impossibilità di accedere ai rimborsi del 10 per cento stanziati da Giuseppe Conte e compagni per i pagamenti elettronici niente di meno di Enrico Mentana. "IO dispero che me la cavo", scrive il direttore del Tg La7 in una storia su Instagram mostrando a tutti il messaggio dell'applicazione che lo informa: "Non è stata trovata nessuna carta".

Ma il giornalista è in buona compagnia: "Io... - prosegue quasi allibito - durante tutta la giornata di oggi ho cercato di inserire le carte di credito e pagobancomat sulla App Io. Ormai mi arrendo, ma metto a verbale che la operazione cashback testata in modo diretto, mi pare davvero catastrofica". Nulla di diverso da quanto hanno denunciato milioni di italiani.

