Che tempo che fa, Wanda Nara denuncia Luciana Littizzetto: "Nel 2020 ancora donne del genere?"

10 dicembre 2020 a

a

a

Wanda Nara porta Luciana Littizzetto in tribunale. Il motivo? Qualche giorno fa, la comica è intervenuta a Che tempo che fa, la trasmissione di Fabio Fazio su Rai 3, e ha commentato una foto in cui la moglie di Mauro Icardi si mostrava nuda sul dorso di un cavallo. "Quando si dice cavalcare a pelo. Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile", aveva detto la Littizzetto. Ma le sue battute sono state giudicate sessiste e non sono piaciute né al pubblico né alla diretta interessata. Dopo un primo momento di silenzio, la Nara - come riportato dal Tempo - ha deciso di dire la sua, annunciando una battaglia legale contro la comica. Nelle sue storie Instagram, l'argentina ha ripreso in parte il post Facebook di Antonella Pavisili: "Perché le prevaricazioni e le violenze non è che vengano solo dai maschi. Al contrario. Perché la violenza e la volgarità non hanno sesso. Sono e restano violenza e volgarità. Per inciso. A me quella foto piace moltissimo. La cavallerizza è stupenda e al pomello non ci avrei mai pensato. Se non fosse stato per la casta Lucianina". A queste parole, poi, Wanda Nara ha aggiunto: "Nel 2020 troviamo ancora donne del genere. Ovviamente dovrà risponderne giudizialmente". Le due, a quanto pare, si vedranno in tribunale.

"Il p*** tira sempre". Luciana Littizzetto linciata? Toh, che caso: la frase-horror su Berlusconi che le femministe scordano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.