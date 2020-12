Dritto e Rovescio, la smorfia con cui Sallusti ridicolizza Librandi: un delirante cartello da Paolo Del Debbio

11 dicembre 2020 a

a

a

Come spesso e volentieri accade, Gianfranco Librandi dà spettacolo a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4. E il copione, nella puntata di giovedì 10 dicembre, non è cambiato. Il deputato di Italia Viva, ancora una volta, si è speso a favore dell'immigrazione incontrollata, dell'accoglienza senza se e senza ma. Librandi ha duellato un po' con tutti gli ospiti, compreso Alessandro Sallusti. E nella foto qui sotto potete vedere uno degli attimi più surreali del loro confronto: il renziano, a sorpresa, estrae un foglio con scritto sopra "Zorro è rom". Un argomento, come dire, piuttosto peculiare considerati i suoi obiettivi. Ma tant'è. La faccia di Sallusti la dice lunghissima...

Del Debbio lascia la tv? "Disponibile a candidarsi", la grande città in cui può far saltare il banco

