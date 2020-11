Dritto e rovescio, Claudia Fusani: "Le persone devono abituarsi al sistema apri e chiudii"

27 novembre 2020 a

a

a

"Le persone devono abituarsi a questa situazione". Claudia Fusani, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio su Rete 4, difende l'ultimo Dpcm che divide l'Italia a colori per contenere i contagi da coronavirus "e che ci chiude a pezzi", e anzi chiede una applicazione ancora più rigorosa di quelle norme.





"Conte Ridge, chiedi scusa". "Sì ma Salvini è uguale". La Fusani provoca, Centinaio la travolge: zittita in diretta da Del Debbio | Video

"Non ha senso che il paesino stia chiuso, perché è chiaro che lì non c'è un'incidenza - spiega la giornalista di Tiscali -. Ha senso invece che i governatori e i sindaci, in base a come andrà il contagio a gennaio o febbraio, decidano dove chiudere. Le persone devono abituarsi a questo sistema apri-e-chiudi". E pazienza se nessuno pensa alle attività che non possono certo pensare di chiudere e riaprire per due settimane e poi ancora chiudere. Il tutto, ovviamente, nella quasi certezza di non avere in tempo i ristori promessi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.