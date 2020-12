Marco Travaglio a Otto e Mezzo, un durissimo attacco a Matteo Renzi: "Irresponsabile, quasi 900 morti"

11 dicembre 2020 a

In aula, nel suo infuocato intervento contro Giuseppe Conte, Matteo Renzi aveva detto chiaro e tondo che, a suo giudizio, si deve fare politica anche in un momento come questo. "Anzi soprattutto", aveva puntualizzando immaginando le critiche di chi - come Marco Travaglio, per esempio - sarebbe scattato di fronte a una sostanziale minaccia di aprire una crisi di governo. E - toh che caso - ecco che proprio Travaglio è "scattato" contro Renzi, direttamente dal salottino di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, nella puntata in onda su La7. E il direttore del Fatto Quotidiano attacca il leader di Italia Viva nel modo più bieco: facendo leva sul numero dei morti dell'ultimo bollettino. "Parto dalla realtà, oggi ci sono stati quasi 900 morti. Il dibattito di ieri è stato surreale. L'innominato, come lo chiamo io, è un irresponsabile", sentenzia Travaglio. L'innominato, ovviamente, sarebbe Renzi. E insomma, per Travaglio, poiché ci sono molte vittime, sarebbe vietato criticare Conte. Argomentazione sconcertante.

"Vuole qualcosa che non può dire". Renzi, il pesante sospetto di Travaglio: beccato? | Video

