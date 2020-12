Giuseppe Conte e Olivia Paladino, Dagospia: "Fermi tutti, secondo esposto in arrivo per il caso scorta e Iene"

11 dicembre 2020 a

a

a

Altri guai in arrivo per Giuseppe Conte. "Fermi tutti", strilla Dagospia: "Nelle prossime ore verrà depositato un secondo esposto di Fratelli d'Italia sull'uso della scorta del premier per impedire alle Iene di intervistare Olivia Paladino". Il primo esposto risale allo scorso 30 ottobre, ad opera della ex parlamentare di FdI Roberta Angelilli.

La vicenda è nota, sollevata da Filippo Roma, l'inviato delle Iene che ha seguito fino a un supermercato la compagna di Conte per chiederle conto dell'hotel del padre "favorito" da alcune leggi del governo. Con sé la Paladino aveva una borsa da palestra, dettaglio che ha insospettito le Iene dal momento che da pochi giorni le stesse palestre erano state chiuse dal Dpcm di Conte. La scorta del premier è arrivata dalla vicina abitazione romana di Conte, prendendo "in custodia" a borsa della Paladino e impedendo a Roma di avvicinarsi. Il Viminale ha negato che la scorta si sia mossa su richiesta della Paladino, ma solo perché gli agenti erano stati attirati dal trambusto creatosi nel supermercato. Di questa storia il premier ha addirittura parlato nella conferenza stampa che doveva servire per illustrare agli italiani il Dpcm sui divieti di spostamenti a Natale e Capodanno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.