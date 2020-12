Otto e Mezzo, Giulio Berruti durissimo contro Lilli Gruber: "Mascherina? Vorrei vederla in studio, soprattutto se c'è Maria Elena Boschi"

12 dicembre 2020 a

Ora scende in campo anche Giulio Berruti. Il tema? La disfida tra Lilli Gruber e la compagna dell'attore, Maria Elena Boschi, nella tesissima puntata di Otto e Mezzo in onda su La7, quella in cui Lilli ha rimproverato alla deputata di Italia Viva di non indossare la mascherina in alcune foto con Berruti. Osservazione che ha innervosito, e parecchio, la Boschi (la polemica, tra repliche e controrepliche, dura ormai da giorni). E, come detto, ora piove la replica di Berruti, su Instagram, dove scrive: "Cara Lilli, il Dpcm dice altro. La prossima volta mi aspetto di vederti con la mascherina indossata, specie se la convivente in studio, é la mia. Un tuo ammiratore". A corredo, un testo che spiega in che circostanze sia obbligatorio indossare la mascherina. Insomma, Gruber colpita e affondata.

