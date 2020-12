Augusto Minzolini contro Giorgia Meloni: "No al governo proposto da Salvini? Forse non comprende i fondamentali della politica"

13 dicembre 2020 a

La bomba politica firmata Augusto Minzolini piove di buon mattino, domenica 13 dicembre. Un commento affidato a Twitter, una stringata analisi politica relativa ai fatti delle ultime ore: l'apertura di Matteo Salvini a un governo di emergenza e il netto rifiuto dell'ipotesi da parte di Giorgia Meloni. Una coerenza, quella della leader di Fratelli d'Italia, che Minzolini sembra non apprezzare. Ne segue il cinguettio: "Dopo tanto tempo Salvini fa una mossa politica seria, proponendo un governo insieme che mette in crisi l’equilibrio che tiene in piedi Giuseppe Conte, e la Meloni che fa? Non capisco Salvini, dice. Andiamo bene...! Mi sa che non comprende i fondamentali della strategia politica", conclude un tagliente Minzolini. Una aspra critica alla Meloni. Ma siamo sicuri che stavolta Minzo abbia ragione?

