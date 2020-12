Fabrizio Corona, il matrimonio con Pasqualina? "Ha fatto tutto lei con una email", restano pesantissimi dubbi

Roberto Alessi 13 dicembre 2020 a

a

a

Fabrizio Corona, toccando ferro per lui, pare sia riuscito mettere la testa a posto. Leggo sul web (dove ci sono tanto di foto delle sue pubblicazioni di nozze) che si vorrebbe pure risposare. La futura sposina sarebbe una signora di origini campane, una certa Pasqualina Del Grosso, chiamata Lia, che pare sia general manager in un'agenzia di comunicazione ed eventi a Milano, anche se ha la residenza a Verona. È una signora molto abbiente, spero per lei sia vero. Mi dicono abbia 47 anni, uno in più di Corona. La notizia ha destato un certo clamore, perché non è la solita bonazza ma una donna, come si diceva una volta "in ordine".

Calcioscommesse, doppio clamoroso colpaccio: ecco quanti soldi si porta a casa Fabrizio Corona, ma davvero?

Vale la pena di telefonare a Fabrizio per sentire la sua. Scusa, Corona, ma fino a ieri non avevi intorno la showgirl Mariana Rodriguez? «Carina, ma è già svanita». E questa signora Pasqualina? «Ma non è vero niente». Ma se ci sono le pubblicazioni. «Ma le ha chieste solo lei». Scusa, Fabrizio, ma quando io mi sono sposato e sono andato a fare le pubblicazioni, sono andato con mia moglie Betta, ho trovato un ufficiale, ho consegnato i documenti, ho firmato e dopo sono state fatte le pubblicazioni. «Ma ora lo puoi fare anche con la posta certificata, la Pec, e lei lo ha fatto».

Fabrizio Corona, la 50enne Lia e... Le nozze col triangolo piccante: chi vive a casa dell'ex re dei Paparazzi. Solo un caso? | Guarda

La posta elettronica certificata o Pec permette di dare a una mail lo stesso valore legale di una tradizionale raccomandata, garantendo così la prova dell'invio e della consegna. «E così ha fatto». Però c'è un altro documento, che mi girano, in cui si legge che i signori Corona e Del Grosso si sono presentati all'ufficio dello Stato Civile il nove novembre, quindi il diciannove novembre è arrivato il documento delle pubblicazioni. «Ripeto: tutto fatto attraverso la Pec. Io non ho fatto niente».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.