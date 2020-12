Fedez regala 5 milioni di euro in giro per Milano: chi sono i "fortunati di Natale"

Francesco Fredella 14 dicembre 2020 a

Altro che Robin Hood. Storia vecchia, ormai. Adesso ci pensa Fedez a stupire tutti: il rapper, che ha ricevuto con sua moglie Chiara Ferragni l’Ambrogino d’oro, ha regalato soldi in giro per Milano. Un grande gesto di beneficenza che in pochissime ore è diventato virale. Fedez, utilizzando il suo canale Twitch, ha raccolto cinque mila euro che ha donato ai più bisognosi. Ad esempio mille euro sono andati a un rider, un senza tetto, un artista di strada, un cameriere e un volontario della Croce Rossa. Tutto è avvenuto il 13 dicembre. "Non credevo, ma è stato estenuante", ha raccontato Fedez sui social. Una mission compiuta alla perfezione e documentata da milioni di like e condivisioni.

Per Fedez non si tratta dell’unico successo raggiunto durante questo periodo difficilissimo per l’Italia. Durante lo scorso lockdown i Ferragnez hanno promosso una raccolta fondi per l’allestimento di una nuova terapia intensiva all’ospedale San Raffaele. Ora, però, Fedez sembrerebbe molto impegnato anche sul fronte musicale. Si mormora di una suo arrivo al Festival di Sanremo, che si svolgerà a marzo.

