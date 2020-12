Paolo Rossi, un terrificante sospetto: "Ecco chi sono i banditi entrati nella villa", un dettaglio pesantissimo

14 dicembre 2020 a

Il furto in casa di Paolo Rossi a Bucine (Arezzo) proprio sabato, mentre a Vicenza si celebravano i funerali del mitico Pablito, ha scosso l'Italia. Dietro il colpo non ci sarebbe però un ladro occasionale, attirato dalla prospettiva di mettere le mani sui beni dell'ex stella della Nazionale ai Mondiali del 1982, ma una banda organizzata di ladri professionisti provenienti dall'Est Europa. In grado, cioè, di preparare il furto nelle campagne di Poggio Cennina in pochi giorni, se non in poche ore.

Da quanto emerso dai primi sopralluoghi degli inquirenti, chi è entrato nella villa non ha lasciato alcuna impronta. Due o tre i mezzi utilizzati per arrivare sul posto, stando a quanto dichiarato da alcuni testimoni che hanno notato movimenti sospetti di auto nelle ore del colpo gobbo. Il bottino? Tgcom24 parla del Rolex indossato abitualmente da Rossi, 150 euro e forse qualche gioiello di non ingente valore. I cimeli della straordinaria carriera del 56enne ex bomber di Lanerossi Vicenza, Perugia, Juventus, Milan, Verona e Nazionale erano conservati altrove, "proprio per precedenti furti avvenuti in zona". L'ultima beffa di Pablito a chi lo voleva fregare

