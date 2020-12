Chiara Ferragni, schiaffo alla miseria: questa borsa? "Ecco quanto cosa", una cifra che non si riesce neppure a immaginare

14 dicembre 2020 a

Chiara Ferragni sorprende ancora. Fa shopping natalizio, con la sorella Valentina, con al braccio una borsa, anzi: la borsa. Una Birkin bag in pelle di coccodrillo con la chiusura tempestata di diamanti, il cui valore è da capogiro. Il modello è quello che si chiama Himalaya Niloticus Crocodile Birkin 30 con i colori sono ispirati appunto proprio alle montagne bianche dell’Himalaya.

Chiara Ferragni



Un pezzo prodotto in edizione limitata il cui valore stimato su Christie's è di 125mila sterline, ovvero più di 136mila euro. La Ferragni però non è stata la prima a portarla con sé, prima di lei Jennifer Lopez era stata fotografata durante un'uscita pubblica con quel modello. La Ferragni ha postato la sua foto con la borsa sul suo profilo Instagram, ma nella foto però manca la mascherina, un accessorio meno costoso della costosa borsa, ma altrettanto prezioso in questo periodo.

