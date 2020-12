Enrico Mentana contro Giuseppe Conte e Boccia: "I responsabili degli assembramenti? Guardatevi allo specchio"

14 dicembre 2020 a

Enrico Mentana le suona al governo. Il direttore del Tg La7 non ha preso bene le dichiarazioni di Giuseppe Conte e Francesco Boccia, entrambi impegnati a bacchettare gli italiani per essersi riversati nelle strade al primo weekend "libero". "I cittadini - ha scritto su Facebook - fanno quello che non è vietato. La gran parte di loro lavora o studia dal lunedì al venerdì. E nel fine settimana, da che esiste la civiltà dei consumi, si riversa nelle strade dei centri cittadini. Quando le norme anti-virus lo hanno imposto, tutti sono rimasti a casa disciplinatamente". Dopo il fine settimana del 12 e 13 dicembre, al vaglio dell'esecutivo giallorosso il lockdown nazionale per Natale e Capodanno. Un dietrofront rispetto alla timida apertura avanzata giorni prima dallo stesso premier.

"Sabato e ieri - ricorda ancora Mentana nel suo post - non c'era alcuna misura restrittiva, e a meno di due settimane da Natale le persone hanno fatto quel che si fa da sempre nel penultimo week end prima delle feste. Era la cosa meno imprevedibile del mondo, e non è stata proibita o disincentivata in alcun modo. E allora chi parla - tra i decisori politici - di insopportabili assembramenti, può individuarne agevolmente i responsabili, guardando lo specchio". Una durissima stoccata al presidente del Consiglio e al ministro per gli Affari regionali, responsabili - per il direttore del TgLa7 - di una politica contro il coronavirus contraddittoria.

