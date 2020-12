Selvaggia Lucarelli durissima contro Fedez per i soldi lanciati dalla Lamborghini: "Fare del bene? No, cafonata da reality"

15 dicembre 2020 a

Tiene banco Fedez. Tengono banco le polemiche scatenate dalla sua beneficenza a bordo della Lamborghini, dalla quale ha lanciato denari ai "rappresentanti di categorie". Circostanza che ha scatenato Fabio Volo contro di lui. Ma non solo. Anche Selvaggia Lucarelli ha aperto il fuoco contro il rapper, in un commento pubblicato su Tpi.it (qui potete leggere la versione integrale). "Io non credo che la beneficenza si debba fare in silenzio come principio insindacabile", premette la Lucarelli. E ancora: "E in un momento storico in cui è pieno di gentaglia che urla, è giusto fare rumore anche dall’altro lato della barricata. Farsi sentire. E quindi no, non parto prevenuta né nei confronti di Fedez né nei confronti della beneficenza raccontata".

Eppure, sottolinea Selvaggia, quanto fatto a bordo della Lamborghini è "un qualcosa che ha più a che fare con il format di un reality cafone che con la beneficenza". E ancora: "Dal cibo lanciato al supermercato alle mazzette di banconote regalate dal finestrino della Lamborghini mancano quelle infinite vie di mezzo che Fedez sembra considerare di rado, in questa sua continua oscillazione tra il fanciullo che non sa crescere e l’adulto capace di buoni slanci, perennemente mortificati dal suo ego", rimarca.

Secondo la Lucarelli, "questa dei 5.000 euro dati a 'rappresentanti di categorie' per strada e in Lamborghini è una brutta deriva autoreferenziale e volgare in cui un amico gli avrebbe dovuto sconsigliare di infilarsi. Quella cosa lì, è bene che Fedez lo sappia, non c’entra nulla col fare del bene. È fare show col bene, che è un’altra cosa", conclude Selvaggia Lucarelli.

