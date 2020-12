Otto e Mezzo, anche Michela Murgia apre il fuoco contro il governo: "Italiani trattati come infanti irresponsabili"

15 dicembre 2020 a

Se anche Michela Murgia si "ribella" al governo, significa che il consenso dei giallorossi è ai minimi termini. Accade a Otto e Mezzo, il programma di Lilli Gruber in onda su La7, dove si parla delle imminenti nuove misure che verranno adottate per festivi e prefestivi per limitare spostamenti e libertà degli italiani. Misure che la scrittrice rossa non vorrebbe, affatto. "Nessuno mi convincerà mai a dire che sogno un governo autoritario. Sogno dei cittadini adulti, responsabili nelle scelte. Il fatto che tu abbia 100 di libertà non significa che tu non possa amministrare quel 100 in base al tuo giudizio e al tuo buonsenso - sottolinea -. Non mi auguro assolutamente che il governo prenda delle decisioni restrittive trattando i cittadini come degli infanti che non sono in grado di autoregolarsi. In Italia ci sono 60 milioni di persone, se alcune se ne vanno sul corso a fare shopping non credo che tutto il Paese debba diventare zona rossa, diamo per scontato che siano tutti irresponsabili", conclude Michela Murgia.

