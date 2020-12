Flavio Briatore parcheggia la Rolls Royce così: traffico nel caos e insulti, il video dal centro di Milano

18 dicembre 2020 a

Imbarazzo per Flavio Briatore. La ragione? Un video, pubblicato anche dal Corriere della Sera, che mostra il suo "parcheggio creativo" in centro a Milano. Già, quella che potete vedere nelle immagini qui sotto è la Rolls Royce nera di mister Billionaire, lasciata in mezzo alla strada, a ridosso dei binari, a casaccio. Risultato? Per più di cinque minuti circolazione bloccata, con fila di tram e macchine bloccate. Poi, come anticipato, si è scoperto che il proprietario era proprio Briatore, che una volta tornato al volante si è allontanato tra gli insulti della folla. L'episodio era stato filmato da uno dei presenti attorno alle 17.45, in via Carducci-angolo corso Magenta, dove era già arrivato un mezzo di intervento rapido dell'Atm per liberare la strada.

