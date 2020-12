Verissimo, il drammatico allarme di Elisabetta Gregoraci: "Gli stanno facendo il lavaggio del cervello", un gioco (molto) sporco

13 dicembre 2020 a

Sorpresa nel salottino di Verissimo, dove nella puntata in onda su Canale 5 l'ospite d'onore per Silvia Toffanin era Elisabetta Gregoraci, fresca di abbandono al GfVip. E l'ex di Flavio Briatore si è presentata a un'intervista a tutto campo, dove c'è stato spazio anche per una sorpresa. Ricevuta. Infatti, ad un certo punto, la Toffanin le ha mostrato un videomessaggio di Pierpaolo Pretelli, "l'amico speciale" di Elisabetta nella casa del reality, registrato direttamente dal confessionale e tutto per lei. "Ti vedo ancora in ogni angolo della Casa. Come sarebbe andata se tu ti fossi lasciata più andare? La tua presenza qui era fondamentale ogni giorno perché eri e sei il mio porto sicuro", affermava Pretelli. Parole toccanti e che confermano tutto il suo amore per lei. "Ti voglio bene e ti mando un grosso bacio", ha aggiunto. Parole graditissime, per la Gregoraci, che poi però ha lanciato un allarme proprio su Pretelli: "Vedo che stanno cercando in tutti i modi di fargli il lavaggio del cervello. Probabilmente ci riusciranno". Lavaggio del cervello per mettere proprio la Gregoraci in cattiva luce.

